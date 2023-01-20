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«В состоянии комы»: в больнице раскрыли подробности о лечении Костомарова

Полина Долганова
Общество
«В состоянии комы»: в больнице раскрыли подробности о лечении Костомарова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снимать российского фигуриста Романа Костомарова с аппарата ИВЛ медики пока не планируют, так как спортсмен все еще не может самостоятельно дышать. Об этом рассказал источник из больницы, в которой находится олимпийский чемпион.

По его словам, подключение Костомарова к ИВЛ говорит об улучшениях в его состоянии, так как изначально жизнь фигуриста поддерживали с помощью ЭКМО. Это, как уточняется, свидетельствовало об очень серьезном поражении легких.

— Роман получает большое количество антибиотиков, миорелаксанты, вазопрессоры для повышения кровяного давления и устранения спазмов мускулатуры. Сейчас по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы, — рассказал собеседник StarHit.

19 января стало известно, что врачи планируют отключить российского фигуриста Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

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