Роспись начала XX века обнаружили во время реставрации особняка Бахрушинского музея

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, улица Бахрушина, 31/12с1 Карта всех событий

В ходе реставрации особняка Бахрушинского музея специалисты обнаружили роспись, которая была сделана, предположительно, в начале XX века художником Сергеем Ягужинским. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 20 января.

— Росписи были выполнены художником Сергеем Ивановичем Ягужинским около 1900 годов, как предполагается, для оформления домашнего театра. Сергей Ягужинский был хорошо знаком с А. А. Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, — сказала заместитель генерального директора, главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева.

На найденных росписях изображен растительный орнамент и голова арлекина, а также сохранился фрагмент художественной надписи «Театръ Школа». По окончании полной расчистки реставраторы проведут консервацию изображений. После этого специалисты займутся их восстановлением, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в прошлом году лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали 37 участников и организаторов работ на 28 объектах культурного наследия. Одним из победителей стал Театр на Бронной.