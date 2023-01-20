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Полицейские задержали одного из подозреваемых в ограблении дома автора передачи «Куклы» Григорьева

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали одного из подозреваемых в ограблении дома автора передачи «Куклы» Григорьева
Фото: kino-teatr.ru

В ТиНАО полицейские задержали подозреваемого по делу об ограблении коттеджа автора телепередачи «Куклы» Василия Григорьева. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 20 января.

По словам собеседника «ВМ», подозреваемого задержали в одном из СНТ на территории Новой Москвы. Им оказался 28-летний гражданин Республики Беларусь, который находится в столичном регионе без определенного места жительства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски соучастника престпления.

Разбойное нападение, о котором идет речь, произошло в год назад, 12 января 2022 года во Внуковском поселении. Двое неизвестных, одетых в форму с опознавательными знаками ФСБ, ворвались в дом к Григорьеву, надели на него наручники и стали угрожать пострадавшему оружием.

Злоумышленники требовали от продюсера денег. Под давлением потерпевший был вынужден отдать разбойникам 150 тысяч долларов США и 50 тысяч евро. Подробнее об этом случае — в материале «ВМ».

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