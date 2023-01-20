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Боррель вспомнил о победах России и призвал вооружать Украину

Полина Долганова
В мире
Боррель вспомнил о победах России и призвал вооружать Украину
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, вспомнил о ее победах над Гитлером и Наполеоном и рекомендовал продолжать поставлять Киеву оружие. С такой речью дипломат выступил на форуме «Новая экономика» в Испании.

— Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца. Она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все... Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину, — заявил Боррель.

Он добавил, что Европейский союз не принимает участия в конфликте, который начался еще в 2014 году, и что ЕС долго старался избежать столкновения сил, призывая к переговорам, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу только для ослабления России.

Украина Оружие победа Спецоперации Жозеп Боррель
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