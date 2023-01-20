В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и заставил изменить его курс по Украине

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Слова президента России Владимира Путина о последствиях поставок вооружения для Украины напугали его американского коллегу Джо Байдена и заставили изменить курс Вашингтона. Об этом заявил экс-советник второго украинского президента Олег Соскин в пятницу, 20 января.

— Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из Музея мадам Тюссо, и Шольц... нам ничего не дадут, — сказал он в сообщении на своем YouTube-канале.

Соскин добавил, что отговорки стран Запада о трудностях поставок оружия являются глупыми. По его словам, американские танки Abrams стоят на вооружении у многих стран мира. При этом во время их использования военные не испытывают затруднений.

В январе США и Германия заявили о намерении предоставить Украине новый пакет военной поддержки. Однако при попытке их реализации начали возникать проблемы.

Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по итогам встречи на авиабазе США Рамштайн участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок немецких танков. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в свою очередь сообщила, что Белый дом не видит смысла в передаче машин Abrams из-за их сложного обслуживания.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Украине, насколько оно опасно и чем ответит Россия. По его словам, боезапас украинской армии сейчас на грани истощения, а многие иностранные комплексы приходится переоборудовать под армию Украины.