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Посол Китая в России заявил об отсутствии ограничений для россиян в получении виз в КНР

Александр Афонин
В мире
Посол Китая в России заявил об отсутствии ограничений для россиян в получении виз в КНР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Граждане России могут подать заявление для получения туристической визы в Китай, какие-либо ограничения для этого отсутствуют. Об этом в пятницу, 20 января, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

— Да, могут подавать (заявления на туристическую визу — прим. «ВМ»). Никаких ограничений нет, — цитирует посла РИА Новости.

17 января Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз. Действие документа останется в силе до тех пор, пока одна из сторон официально не уведомит другую о своем желании прекратить его.

До этого сообщалось, что консульства стран Европы прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Визовый процесс был ужесточен и в части сроков, и в части необходимых документов для оформления.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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