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Боец «Вагнера» рассказал, как оказывал первую помощь раненой военкору Елсуковой

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Боец «Вагнера» рассказал, как оказывал первую помощь раненой военкору Елсуковой
Фото: Telegram / Readovka

Боец группы «Вагнер» с позывным «Штурм» рассказал, как оказывал первую помощь военкору издания Readovka Анастасии Елсуковой, попавшей под обстрел украинских подразделений.

— Анастасия стояла в тамбуре между дверьми, после взрыва она выпала на улицу, крикнула, я потянулся к ней, взял ее за бронежилет, убрал из-под огня, осмотрел ранение: в левую ногу ей попал осколок. Остановил кровотечение жгутом, сделал укол промедола, зафиксировал ногу, — рассказал о случившемся военнослужащий.

Он также добавил, что для спасения Елсуковой из-под огня противника, потребовалось запросить артподдержку. Помимо этого, «Штурм» рассказал, как четверо бойцов несли девушку на руках километр до точки эвакуации, откуда ее отвезли в госпиталь.

В свою очередь врач фронтового госпиталя ЧВК «Вагнер» с позывным «Ливси», рассказал, что Анастасия вела себя очень мужественно.

— Перенесла транспортировку, не стонала, не плакала, во время операции была в сознании, общалась с нами, — передает слова «Ливси» Telegram-канал RT.

До этого стало известно, что Анастасию Елсукову прооперировали специалисты, после того, как девушка была ранена в районе линии соприкосновения.

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