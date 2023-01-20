Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине

Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 20 января, на встрече контактной группы по Украине в Германии на американской базе Рамштайн заявил, что страны Североатлантического альянса должны поставлять украинской стороне больше вооружения.

— Необходимо еще больше усилить военную поддержку, чтобы Украина победила и освободила оккупированные территории... Сейчас нам необходимо поставлять Украине больше оружия, — передает слова Столтенберга РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления стран Запада о продолжении поставок вооружения Украине будут расценены Россией как провокационное подстрекательство, реализация плана приведет к эскалации конфликта.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что политические деятели из западных государств, говоря о помощи с поставками оружия для достижения мира на Украине, подразумевают другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.