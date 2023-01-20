Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий
Фото: depositphotos

Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из перечня территорий, где возможно проведение боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства в пятницу, 20 января.

— Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что специалисты занимаются периодическим обновлением списка таких территорий, передает РИА Новости.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». По его словам, за происходящими событиями следит весь мир.

«Вечерняя Москва» побеседовала со специалистами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. По словам военного эксперта Владимира Литовкина, по большей части действия российской армии будут носить наступательный характер.

Украина Спецоперации Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте