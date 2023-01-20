Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий

Фото: depositphotos

Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из перечня территорий, где возможно проведение боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства в пятницу, 20 января.

— Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что специалисты занимаются периодическим обновлением списка таких территорий, передает РИА Новости.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». По его словам, за происходящими событиями следит весь мир.

«Вечерняя Москва» побеседовала со специалистами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. По словам военного эксперта Владимира Литовкина, по большей части действия российской армии будут носить наступательный характер.