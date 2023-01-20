Express: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет огромное стратегическое влияние на НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», способных вызвать цунами, окажет стратегическое влияние на Североатлантический альянс. Об этом в пятницу, 20 января, заявил обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.

В материале говорится, что такой снаряд может плыть со скоростью около 200 километров в час, а также маневрировать и оставаться незамеченным, благодаря чему актуальные системы обнаружения западного военно-политического блока не смогут засечь и перехватить его. По словам автора статьи, благодаря ядерной силовой установке торпеда может преодолеть любое расстояние.

Гупта также добавил, что на сегодняшний день ни в одной стране мира не существует такого оружия, которое могло бы противостоять подобным системам.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские ядерные суперторпеды «Посейдон» невозможно перехватить никакими современными средствами.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «ВМ», какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении ВС РФ и насколько этот арсенал способен отразить удары альянса в случае проявления агрессии со стороны Запада.