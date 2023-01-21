Диетолог Королева рассказала о неожиданной пользе авокадо

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Для поддержания здоровья сердца и сосудов, а также для укрепления нервной системы в свой рацион необходимо добавить авокадо. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Жирные кислоты поддержат здоровье сердца и стенок сосудов, они имеют противовоспалительный потенциал. Противовоспалительный значит противораковый. Это профилактика ненужных проблем, которым подвержен человек в современном обществе, — пояснила она.

Помимо этого, авокадо может укрепить работу легких благодаря наличию полезных жиров в своем составе. Также растительный белок в составе авокадо необходим для построения тканей организма, цитирует Королеву «Москва 24».

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