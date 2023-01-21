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Диетолог Королева рассказала о неожиданной пользе авокадо

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Королева рассказала о неожиданной пользе авокадо
Фото: Unsplash

Для поддержания здоровья сердца и сосудов, а также для укрепления нервной системы в свой рацион необходимо добавить авокадо. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Жирные кислоты поддержат здоровье сердца и стенок сосудов, они имеют противовоспалительный потенциал. Противовоспалительный значит противораковый. Это профилактика ненужных проблем, которым подвержен человек в современном обществе, — пояснила она.

Помимо этого, авокадо может укрепить работу легких благодаря наличию полезных жиров в своем составе. Также растительный белок в составе авокадо необходим для построения тканей организма, цитирует Королеву «Москва 24».

Нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, которые помогут избавиться от сухости кожи. Так, в ежедневном рационе должны присутствовать растительные масла, в частности на основе льна. Также полезно включить в рацион рыбу и авокадо.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем зеленая гречка полезнее обычной.

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