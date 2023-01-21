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Президент Украины Владимир Зеленский боится проиграть в конфликте с Россией и президентом Владимиром Путиным из-за нехватки техники. Об этом пишут читатели британской газеты Daily Mail.

— Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть в конфликте с Россией и Путиным из-за нехватки техники, — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь призвал стороны сесть за стол переговоров и покончить с этим конфликтом. При этом другой британский комментатор считает, что украинский лидер не остановится, пока в этот конфликт не втянется НАТО.

До этого читатели этого же издания раскритиковали президента Украины после его слов о том, что крушение вертолета в Броварах является следствием спецоперации РФ.

Поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно используется для нанесения удара по Крымскому полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки со стороны ВСУ. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. По словам эксперта, после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться очень серьезно.