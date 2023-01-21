Один человек пострадал при пожаре в строящемся здании в Зеленограде

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Москва, Зеленоград, 687-й проезд Карта всех событий

В Зеленограде загорелась крыша строящегося здания. Об этом в субботу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По его данным, площадь пожара составляет 60 квадратных метров, в связи с инцидентом пострадал один человек. Сотрудники МЧС ликвидируют открытое горение.

Объект расположен по адресу Зеленоград, 23 микрорайон, Проектируемый проезд 687.

Похожий случай произошел у Ленинградского проспекта в районе улицы Ямского Поля — там на одном из этажей строящегося здания возник пожар.

Накануне специалисты ликвидировали пожар в квартире жилого дома в Бескудниковском районе, который возник из-за загоревшегося холодильника.