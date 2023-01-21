Один человек пострадал при пожаре в строящемся здании в Зеленограде
В Зеленограде загорелась крыша строящегося здания. Об этом в субботу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.
По его данным, площадь пожара составляет 60 квадратных метров, в связи с инцидентом пострадал один человек. Сотрудники МЧС ликвидируют открытое горение.
Объект расположен по адресу Зеленоград, 23 микрорайон, Проектируемый проезд 687.
Похожий случай произошел у Ленинградского проспекта в районе улицы Ямского Поля — там на одном из этажей строящегося здания возник пожар.
Накануне специалисты ликвидировали пожар в квартире жилого дома в Бескудниковском районе, который возник из-за загоревшегося холодильника.