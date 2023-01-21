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«Победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м»: Медведев — о словах Борреля про СВО

Араз Салехов
Политика
«Победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м»: Медведев — о словах Борреля про СВО
Фото: er.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о спецоперации.

— Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера, — подчеркнул он.

Политик уточнил, что Боррель лично провел аналогию, сравнив СВО с двумя российскими Отечественными войнами. В связи с этим можно считать, что сейчас идет «новая Отечественная война», в которой Россия победит, подытожил Медведев в своем Telegram-канале.

—И победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м, — добавил он.

Накануне Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, вспомнил о ее победах над Гитлером и Наполеоном, и рекомендовал продолжать поставлять Киеву оружие. По его словам, Европейский союз не принимает участия в конфликте, который начался еще в 2014 году, и что ЕС долго старался избежать столкновения сил, призывая к переговорам.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу только для ослабления России.

Украина Дмитрий Медведев Жозеп Боррель Россия
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