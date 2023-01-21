Профессор из Гарварда сравнил Россию с «гигантским Ираном»

Фото: Unsplash

Россия станет «гигантским Ираном» из-за текущего санкционного давления, оказываемого на нее со стороны западных государств. Об этом заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

Специалист выразил мнение, что сегодняшняя Россия движется по сценарию Ирана, КНДР, Кубы и Венесуэлы. Помимо этого, профессор призвал Запад продолжать вводить экономические ограничения против Кремля, так как, по его мнению, только подобные меры могут остановить кризис на Украине, передает РИА Новости.

Агентство Bloomberg сообщило, что введенные странами Запада санкции не только не обрушили экономику России, но и дали шанс молодым отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие рынок бренды и товары.

В материале издание сравнивает текущий период с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал Советского Союза «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

В минувшем году российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением. Однако стране в целом удалось с ним справиться.

Об основных трудностях, которые ожидают экономику страны в 2023 году, и методах их преодоления — в материале «Вечерней Москвы».