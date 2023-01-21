Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Профессор из Гарварда сравнил Россию с «гигантским Ираном»

Евгений Жуков
Экономика
Профессор из Гарварда сравнил Россию с «гигантским Ираном»
Фото: Unsplash

Россия станет «гигантским Ираном» из-за текущего санкционного давления, оказываемого на нее со стороны западных государств. Об этом заявил профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

Специалист выразил мнение, что сегодняшняя Россия движется по сценарию Ирана, КНДР, Кубы и Венесуэлы. Помимо этого, профессор призвал Запад продолжать вводить экономические ограничения против Кремля, так как, по его мнению, только подобные меры могут остановить кризис на Украине, передает РИА Новости.

Агентство Bloomberg сообщило, что введенные странами Запада санкции не только не обрушили экономику России, но и дали шанс молодым отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие рынок бренды и товары.

В материале издание сравнивает текущий период с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал Советского Союза «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

В минувшем году российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением. Однако стране в целом удалось с ним справиться.

Об основных трудностях, которые ожидают экономику страны в 2023 году, и методах их преодоления — в материале «Вечерней Москвы».

Иран Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте