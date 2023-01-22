Народный календарь. Как привлечь успешную учебу в Татьянин день, 25 января

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Существует множество студенческих традиций, связанных с этим днем. Одна из самых известных — это призыв Шары. Вечером 25 января студенты открывают окна или выходят на балкон, трясут зачеткой в воздухе со словами: «Шара, приди». Хорошим знаком считается услышать фразу: «Уже в пути».

На последней странице зачетки в этот День студенты рисуют домик с трубой, из которой выходит дым. Чем выше поднимается дым, тем легче будет учиться.

Чтобы студентам весь год везло в учебе, необходимо посетить церковь и отстоять молебен в честь святой Татьяны и только после этого приступать к веселью.

Приметы погоды:

Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

Ветер с юга — к засушливому и малоурожайному лету.

Большие сугробы в этот день пророчат много хлеба.

Звездное небо — к ранней весне.

Именины отмечают: Татьяна, Илья, Макар, Петр.