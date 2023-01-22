Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного на зарплату в 9,5 тысячи рублей

Фото: Минобороны РФ

Рабочая группа по вопросам спецоперации изучит жалобу мобилизованного военнослужащего, согласно которой его зарплата составила 9,5 тысячи рублей. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в воскресенье, 22 января.

По словам зампреда, соответствующая жалоба была озвучена в распространенном в интернете видеоролике. В нем мобилизованный военный заявил, что его зарплата оказалась существенно ниже заявленного и составила 9,5 тысячи рублей.

— Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности... Мы непременно ему поможем, — цитирует депутата РИА Новости.

До этого стало известно, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации на Украине будет засчитываться в двойном размере. Соответствующее постановление утверждено правительством.

11 января президент России Владимир Путин заявил, что все проблемы, связанные с обеспечением российских войск в рамках спецоперации на Украине, будут решены. Он подчеркнул, что правительство страны надежно гарантирует безопасность и интересы государства.