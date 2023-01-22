Володин: Поставки оружия Украине от США и НАТО приведут к глобальной катастрофе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Реализация поставок вооружений украинским военнослужащим от США и НАТО для нанесения ударов по мирным городам приведет к ответным мерам в виде применения более мощного оружия. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в воскресенье, 22 января.

— Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, то это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, — сказал он.

По словам депутата, Вашингтон и Брюссель должны понимать, что своими решениями они ведут человечество к «страшной войне». Россия обладает вооружением, которое значительно превосходит западные аналоги в технологическом плане. Его применение может окончиться трагедией мирового масштаба, отметил Володин в своем Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения ранее высказал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. По его словам, реализация странами Запада поставок танков Украине может привести к тому, что Европа превратится в радиоактивное кладбище.