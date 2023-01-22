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Приметы и советы

Мосприрода дала советы, как помочь белкам пережить зиму

Александр Афонин
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Мосприрода дала советы, как помочь белкам пережить зиму
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» поделились советами, с помощью которых горожане могут оказать помощь белкам в непростой для них зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 22 января.

Так, при наступлении холодов и устойчивого снежного покрова обитателей природных территорий можно подкармливать. Для этого лучшими вариантами будут сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, грецкие орех, желуди и другая полезная пища.

Чтобы помочь пережить зиму белкам, можно для них соорудить искусственные гнездовья и кормушки. При их изготовлении нельзя использовать токсичные вещества и материалы, а также гвозди. Прикреплять домики рекомендуется только с помощью веревок и лент — так животные не поранятся, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что из-за начавшегося брачного периода стали чаще появляться лисы в Москве. Сотрудникам детсадов, школ и медицинских учреждений рекомендуется быть внимательнее в этот период и не давать животным заселяться в укромных местах.

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