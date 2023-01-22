В Госдуме допустили расширение границ СВО из-за вмешательства Запада

Фото: Минобороны РФ

Граница проведения спецоперации на Украине может быть расширена в случае продолжения помощи Киеву со стороны Запада, что позволит создать буферную зону для России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в воскресенье, 22 января.

— Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства, — сказал он.

Шеремет добавил, что Россия не стремилась к эскалации конфликта. Депутат предположил, что текущий год станет определяющим для формирования нового миропорядка. По его словам, Россия в новых условиях будет играть ключевую роль, передает РИА Новости.

18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. По его мнению, подобный исход событий обеспечивают сплоченность народа, а также мужество российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и работа оборонно-промышленного комплекса.