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Минобороны Украины раскритиковало новости о завышении цен на продукты для ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Украины раскритиковало новости о завышении цен на продукты для ВСУ
Фото: kyivcity.gov.ua

Публикации в СМИ о том, что Минобороны Украины закупает продукты для военных по ценам в несколько раз дороже, чем в магазинах, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 22 января, заявили в пресс-службе ведомства.

— Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение, — говорится в сообщении.

Минобороны также обратилось к СБУ, чтобы та проверила распространение подобной информации, которая «наносит вред обороне страны».

Кроме того, глава украинского Минобороны Алексей Резников обратился к Верховной раде с просьбой провести заседание и заслушать данные об обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военных на 2023 год, передает РБК.

До этого замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении Минобороны после сообщений о закупке продуктов питания для военнослужащих в несколько раз дороже, чем в магазинах Киева.

По ее данным, подобная ситуация с наценками касается не только продуктов питания. Помимо аудиторов, данным вопросом также заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

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