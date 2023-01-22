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Шольц прервал обращение к французам словами о Путине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
Шольц прервал обращение к французам словами о Путине
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц записал видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, где посреди речи внезапно заговорил про президента России Владимира Путина и украинский конфликт.

— И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, — сказал Шольц в обращении, опубликованном у него в Twitter.

Затем канцлер вдруг заявил, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать от Германии всю необходимую помощь и военную технику.

Недавно Шольц сообщил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому Германия не спешит передавать ВСУ танки Leopard 2.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно из-за Германии Запад не смог договориться о поставках танков ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны и насколько оно опасно.

Специалист рассказал, что противопоставить новым боевым западным машинам Россия может целый арсенал военной техники, которая способна уничтожить любые атаки противников.

Украина Франция Владимир Путин Олаф Шольц
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