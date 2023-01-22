В США назвали условие для поставок на Украину танков Leopard из ЕС

Фото: Ministerie van Defensie / CC0

Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы ЕС начал поставки ВСУ немецких Leopard. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

По его мнению, Германия ожидает от США «лидерства». Политик подчеркнул, что около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо лишь согласие Берлина для их отправки на Украину.

Но для реакции Германии нужен соответствующий жест со стороны США, передает слова Маккола РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно из-за Германии Запад не смог договориться о поставках танков ВСУ.

Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.