Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США назвали условие для поставок на Украину танков Leopard из ЕС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США назвали условие для поставок на Украину танков Leopard из ЕС
Фото: Ministerie van Defensie / CC0

Отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы ЕС начал поставки ВСУ немецких Leopard. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

По его мнению, Германия ожидает от США «лидерства». Политик подчеркнул, что около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо лишь согласие Берлина для их отправки на Украину.

Но для реакции Германии нужен соответствующий жест со стороны США, передает слова Маккола РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что именно из-за Германии Запад не смог договориться о поставках танков ВСУ.

Белый дом заявил, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», какое оружие планируют поставить Киеву западные страны, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона.

Украина США Танки Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте