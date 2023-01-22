Гладков сообщил, что над Белгородом сработала ПВО

Фото: belregion.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) была задействована над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил в воскресенье, 22 января, губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные городские службы уточняют «последствия на земле».

17 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

На прошлой неделе глава региона заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домов и две машины. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Кроме того, система ПВО 16 января сработала в Севастополе. За день там было сбито семь беспилотников.