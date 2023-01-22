Глава МИД ФРГ Бербок: Германия не против, если третьи страны поставят Киеву танки

Фото: МИД РФ

ФРГ готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке украинским властям танков немецкого производства, если такие поступят. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

— На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать, — заявила она в интервью телеканалу LCI.

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Он, не уточнив имя, процитировал парламентария Германии, который раскритиковал идею отправки киевскому режиму танков Leopard 2.

22 января решение канцлера ФРГ Олафа Шольца касательно поставки танков Украине вызвало скандал среди немецкого руководства. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от немецкого лидера дать объяснение политике страны касательно военной поддержки Украины.

В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что при решении вопроса о поставках техники нужно опираться на здравомыслие.