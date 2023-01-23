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Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу украинскому командованию сформировать резервы личного состава.

— Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы, — заявил он в воскресенье, 22 января, во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский боится проиграть в конфликте с Россией и президентом Владимиром Путиным из-за нехватки техники. Так считают читатели британской газеты Daily Mail. Один из пользователей призвал стороны сесть за стол переговоров и покончить с этим конфликтом. При этом другой британский комментатор считает, что украинский лидер не остановится, пока в этот конфликт не втянется Североатлантический альянс.

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