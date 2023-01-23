Названы пять знаков зодиака, которым придется много работать в 2023 году

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Некоторым знакам зодиака придется в этом году больше работать для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвали эти пять знаков зодиака.

У Скорпионов весной начнется активное продвижение по карьерной лестнице. Это касается как развития на прежнем месте, так и выбора новой компании. В это время к ним будут притягиваться полезные связи. Скорпионам нужно постараться развивать навыки коммуникации, выступления перед аудиторией. Их семейный бизнес будет развиваться не спеша, но уверенно. Им не стоит не забывать про эмоциональное и физическое состояние, чтобы из-за быстрого взлета не случилось выгорание или переутомление. Нужно находить время на отдых с семьей и друзьями.

Тельцы должны быть тружениками в 2023 году. Достигать успеха будет не всегда просто, поэтому следует запастись терпением. Их главная черта в новом году — упорство. Важно научиться не бросать начатое при малейших препятствиях, а делать выводы и идти дальше. Если первые полгода придется существенно попотеть, то во второй половине уже будут наблюдаться первые успехи. Постепенно Тельцов будут окружать люди с нужными связями. Для них 2023 год — год перемен. Их ожидает интересный поворот в карьере. Это может быть как повышение, так и открытие своего дела. Следует обратить внимание на такие направления, как производство посуды, ремонт домашней техники и пошив одежды.

Близнецам для достижения заветных желаний придется много работать — изучать, пробовать, внедрять и анализировать. Скорее всего, они смогут посмотреть на незаконченные задачи под другим углом и найдут оптимальное решение. В 2023 году их ожидает улучшение во многих сферах — карьере, саморазвитии, благосостоянии. Не исключена вероятность переезда в другой город на некоторое время. Этот опыт поможет Близнецам, из-за чего вторая половина года станет более стабильнее и спокойнее на работе. Им важно работать над такими качествами как организованность, усидчивость, умение идти на компромиссы.

В начале 2023-го Раки почувствуют, что не особо хотят что-то менять в карьере. Большинство будет устраивать текущее положение дел как на работе, так и в саморазвитии. Несмотря на такое нейтральное настроение, они все равно беспокоятся о заработке больших денег. В первые три месяца существенных перемен на работе не ожидается. За это время у Раков начнутся изменения в сознании в карьерном сегменте. Благодаря активности и заинтересованности их вскоре могут ожидать кардинальная смена направления.

В новом году у Козерогов ожидаются стремительные перемены в сегменте финансов и карьеры. Им представится возможность существенно увеличить доход при условии постоянного повышения квалификации. Звезды не указывают на смену специализации, но освоить смежное направление придется. Нужно развивать навыки переговоров, отстаивания своей точки зрения и умение слушать партнеров. Особенно удачливым 2023 год будет для Козерогов, которые ведут семейный бизнес. Поддержка и трудолюбие родных к концу года принесут поразительные результаты, сообщается на портале StarHit.

Кажетта Ахметжанова отметила, что не все люди умеют дружить. Она перечислила знаки зодиака, у которых отсутствует эта способность.