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Обещания западных стран помочь в восстановлении Украины после конфликта с Россией принесут лишь разочарование. Такое мнение высказал обозреватель издания Myśl Polska профессор Станислав Белень.

— Обещания об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести больше разочарований, чем пользы, — считает он.

Также журналист написал, что национальная идентификация украинцев после завершения конфликта будет основываться на «политике обиды, мести и реванша», из-за этого Украина станет очагом конфликта. Он заявил, что «ни украинцы, ни их покровители и прихвостни» не смогут разрешить данную проблему. Именно поэтому Варшава, ввязавшись в конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с РФ.

Говоря об отношениях киевского режима с его «покровителями», Белень отметил, что Украину используют для продвижения чужих интересов. По его мнению, зависимость Киева от Соединенных Штатов, Североатлантического альянса и Евросоюза обречет страну на «долгие годы подчинения».

Соединенные Штаты Америки могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за предоставленную поддержку возместила Варшава. Об этом 20 января написал обозреватель портала NDP Ханна Крамер.