Москва объявила торги на право заключения договоров долгосрочной аренды по городским объектам массового спорта

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Столичные власти объявили первые торги, которые дают право заключить договоры долгосрочной аренды действующих объектов Москомспорта с частными спортивными операторами. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Прием заявок на участие в торгах на право заключения договоров аренды спортивного комплекса «Лаун-теннис» (улица Паустовского, дом 4а) и спортивного клуба «База» (Зеленоград, корпус 317а, строение 1) продлится на торговой площадке «Росэлторг» до 13 февраля, — говорится в сообщении.

Договоры планируют заключить на 25 лет по индексируемой на уровень инфляции арендной ставке — как уточняется, ее определят по результатам торгов. Начальная цена — шесть тысяч рублей с учетом НДС за один квадратный метр арендуемой площади в год (без учета эксплуатационных расходов и коммунальных платежей). Реализацией этих торгов занимаются столичные Департамент спорта и Департамент экономической политики и развития.

По словам Багреевой, привлечение частных инвесторов даст возможность повысить эффективность управления городским имуществом, а также обеспечить предоставление качественных и востребованных услуг в сфере спорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 19 января сообщил, что срок подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Красный Строитель» продлен до 30 января. По его словам, в аукционе могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе и собственники расположенного на участке имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки.