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Москва объявила торги на право заключения договоров долгосрочной аренды по городским объектам массового спорта

Араз Салехов
Город
Москва объявила торги на право заключения договоров долгосрочной аренды по городским объектам массового спорта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные власти объявили первые торги, которые дают право заключить договоры долгосрочной аренды действующих объектов Москомспорта с частными спортивными операторами. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Прием заявок на участие в торгах на право заключения договоров аренды спортивного комплекса «Лаун-теннис» (улица Паустовского, дом 4а) и спортивного клуба «База» (Зеленоград, корпус 317а, строение 1) продлится на торговой площадке «Росэлторг» до 13 февраля, — говорится в сообщении.

Договоры планируют заключить на 25 лет по индексируемой на уровень инфляции арендной ставке — как уточняется, ее определят по результатам торгов. Начальная цена — шесть тысяч рублей с учетом НДС за один квадратный метр арендуемой площади в год (без учета эксплуатационных расходов и коммунальных платежей). Реализацией этих торгов занимаются столичные Департамент спорта и Департамент экономической политики и развития.

По словам Багреевой, привлечение частных инвесторов даст возможность повысить эффективность управления городским имуществом, а также обеспечить предоставление качественных и востребованных услуг в сфере спорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 19 января сообщил, что срок подачи заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Красный Строитель» продлен до 30 января. По его словам, в аукционе могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе и собственники расположенного на участке имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки.

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