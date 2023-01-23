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Приметы и советы

Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов

Александр Афонин
Общество
Диетолог предупредила об опасности переедания мандаринов
Фото: Unsplash

Мандарины обладают множеством полезных свойств, однако их рекомендуется употреблять не более 500 граммов в день, чтобы не навредить организму. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

— Норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 граммов в день. Съедая больше, мы можем себе навредить, — сказала она.

По словам специалиста, переедание фрукта может привести к переизбытку витамина C. Это в свою очередь проявится в виде аллергических реакций. Также гиперавитаминоз способен оказать большую нагрузку на органы выделения.

Помимо этого, злоупотребление мандаринами опасно для людей с сахарным диабетом, с нарушениями углеводного обмена и худеющим. Высокое содержание фруктозы способно оказать то же влияние, что и привычный сахар, передает радио Sputnik.

Диетолог Елена Соломатина поделилась с «ВМ», что мандарины лучше не употреблять при индивидуальной непереносимости, также противопоказаниями являются гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения. При этом здоровым людям также не стоит есть фрукт слишком часто.

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