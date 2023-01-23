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Американский политик Янг назвал отстранение Байдена решением всех проблем

Араз Салехов
В мире
Американский политик Янг назвал отстранение Байдена решением всех проблем
Фото: Whitehouse

Все глобальные проблемы можно будет решить лишь в том случае, если удастся отстранить президента США Джо Байдена от занимаемой им должности. Об этом заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

— Если кто-то спросит меня «Что мы должны сделать в этой ужасной ситуации?», я скажу «Инициировать импичмент и отстранить президента США вместе со всей его командой по национальной безопасности». Это лучший ответ на любые вызовы, с которыми сталкивается человечество, — пояснил он.

Начиная с 1945 года во главе Америки стояли «империалистически настроенные, агрессивные, жестокие неоконсервативные военные преступники». И такое нелестное описание можно приписать к любому из американских президентов в обозначенный выше период, написал Янг в своем Twitter.

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американский лидер в силах прекратить украинский конфликт всего одним звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, глава Украины вряд ли принимает решения самостоятельно, за него это делают в Белом доме.

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