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Приметы и советы

Стало известно, на какие услуги вырос спрос в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, на какие услуги вырос спрос в Санкт-Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты выяснили, какими услугами стали чаще пользоваться жители Санкт-Петербурга в 2022 году. Среди них курьерские поручения, решение деловых задач, ремонт и обслуживание техники, а также IT и праздничные мероприятия, сообщает издание «Невские новости».

Чаще пользоваться онлайн-услугами горожане стали еще с начала пандемии ковида, но в 2022 году к курьерским услугам стали прибегать в пять раз чаще, чем годом ранее. Количество предложений от исполнителей стало больше на 89 процентов.

Также на 87 процентов выросли потребности в предоставлении деловых услуг. Речь идет о помощи юристов, бухгалтеров и консультантов по различным финансовым и правовым вопросам.

Кроме того, петербуржцы стали чаще вызывать мастеров по ремонту и обслуживанию техники, в первую очередь цифровой.

Выросла также востребованность в услугах, связанных с IT, интернетом и телекоммуникациями.

Ранее сообщалось, что в стране существенно выросла потребность в услугах водителей — количество вакансий увеличилось на 22 процента. Потребность в водителях увеличилась по ряду причин. Развитие новых цепей поставок потребовало от транспортных и логистических компаний привлечения дополнительных сотрудников, передает ФАН.

До этого председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили, что цены на услуги такси могут вырасти больше чем на 20 процентов.

курьеры Услуги Санкт-Петербург
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