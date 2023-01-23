Пенсионерку зарезали в собственной квартире на западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Витебская улица Карта всех событий

На территории Западного административного округа в квартире жилого дома обнаружили тело пенсионерки с колото-резаными ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 23 января.

По ее словам, убийство произошло на Витебской улице. В квартире жилого дома обнаружили тело женщины 1959 года рождения с ранениями в области туловища. В результате нападения пострадала и дочь пенсионерки. Москвичку 1982 года рождения госпитализировали.

В момент убийства в квартире находился 33-летний сын погибшей. Его задержали.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Нефедова отметила, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по факту убийства и покушения на убийство.

О другом преступлении стало известно в субботу, 21 января. В бане в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагменты человеческого тела, расфасованные по четырем пакетам,