«Кризис улажен»: зарубежные СМИ оценили итоги встречи Макрона и Шольца в Париже

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Накануне в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. По окончании мероприятия многие зарубежные СМИ отметили, что кризис в отношениях стран улажен, а их лидеры нашли общий язык.

Так, американское агентство Politico напомнило, что в последние месяцы отношения между Шольцом и Макроном достигли низшей точки за все время. Однако состоявшаяся встреча позволила им найти общий язык и наладить контакт.

Немецкий телеканал Welt отметил, что в диалоге глав Франции и ФРГ был достигнут небольшой прорыв. Однако в ближайшем будущем им предстоит наладить прежние отношения, которые оказались крайне натянутыми в последнее время.

Газета Financial Times согласилась с мнением, что Парижу и Берлину удалось урегулировать многомесячную напряженность.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения всей Европы. По мнению французского лидера, Париж и Берлин также должны стать первыми в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее экологичное будущее региона.