Чат-бот Александра ответила на более чем 2,6 миллиона вопросов с момента запуска

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С начала своей работы чат-бот Александра ответила более чем на 2,6 миллиона вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 января.

— С момента запуска Александра успешно ответила на больше чем 2,6 миллиона вопросов пассажиров. Среднее время ответа — одна секунда. Впечатляет, правда? — говорится в сообщении.

С декабря прошлого года разработка начала отвечать на все вопросы о работе Московского транспорта. С ее помощью пассажиры могут узнать о работе пригородных электричек, парковок‎, дорожного движения и так далее. Если в ее системе отсутствует необходимая информация, то человека переключают на оператора, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о работе диспетчеров «Организатора перевозок». Более чем 75 человек ежедневно обеспечивают комфорт пассажиров, корректируя расписание и решая проблемы транспорта на 10,5 тысячи маршрутах столичных автобусов и электробусов.