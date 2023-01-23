Уролог Бычкова рассказала о лечении и профилактике цистита

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Врач-уролог Наталия Бычкова рассказала, как правильно лечить цистит.

Цистит — это инфекционно-воспалительное заболевание, которое часто спровоцировано переохлаждением.

Что касается грамотного лечения, то тут речь идет про краткий курс антибактериальной терапии, которую должен назначить врач. Альтернативой может служить растительный препарат курсовым приемом. В каждом случае лечение подбирается индивидуально.

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