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Уролог Бычкова рассказала о лечении и профилактике цистита

Ирина Игнатенко
Общество
Уролог Бычкова рассказала о лечении и профилактике цистита
Фото: Pixabay

Врач-уролог Наталия Бычкова рассказала, как правильно лечить цистит.

Цистит — это инфекционно-воспалительное заболевание, которое часто спровоцировано переохлаждением.

Что касается грамотного лечения, то тут речь идет про краткий курс антибактериальной терапии, которую должен назначить врач. Альтернативой может служить растительный препарат курсовым приемом. В каждом случае лечение подбирается индивидуально.

В качестве профилактики цистита в холодное время года не стоит оголять никаких частей тела, как бы это ни было модно, передает aif.ru.

Ранее врач-инфекционист Маргарита Проворотова сообщила, что людям старше 55 лет следует хотя бы раз в год посещать гинеколога и уролога, а также следить за уровнем сахара и холестерина в организме, передает Nation news.

Осень — период обострения хронических заболеваний, в том числе таких опасных, как цистит и простатит. Врач-уролог, андролог Владимир Степанов объяснил, почему так происходит, и обозначил основные правила сохранения здоровья осенью.

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