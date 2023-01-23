Эксперт предупредил о мошенничестве при проверках газового оборудования

Фото: shutterstock

Многие ошибочно считают, что проверка газового оборудования в квартире — пустая трата времени и денег, но это опасное заблуждение. Об этом рассказал руководитель Гильдии инженеров газового оборудования (ГИГО) Станислав Митюшин.

По словам эксперта, в стране с такими масштабами, как Россия, где уровень газификации уже превышает 70 процентов, минимизировать риски аварийных ситуаций и взрывов газа могут только регулярные проверки. Они должны проводиться не меньше раза в год.

Однако нередки случаи, когда под видом настоящих специалистов в квартиры приходят мошенники. Поэтому, как отметил Станислав Митюшин, важно быть бдительными и обязательно знать, какая специализированная организация отвечает за обслуживание газового оборудования в вашем доме. Эксперт подчеркнул, что наличие формы — давно не показатель того, что за дверью не стоит мошенник. Особенно бдительным стоит быть, если специалист начинает предлагать дополнительные услуги, сообщает aif.ru.

В Московской области в 2023 году расширен список категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготную газификацию. Как рассказали в министерстве энергетики Московской области, на льготную газификацию имеют право многодетные семьи, имеющие более трех детей, и семьи участников СВО, передает РИАМО.

Москвичи смогут узнать, когда в их доме будет проводиться техническое обслуживание газового оборудования в 2023 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.