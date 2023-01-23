Ле Пен выступила против реализации поставок танков Украине

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Реализация поставок танков Украине поспособствует интернационализации конфликта и удалению от мирного решения ситуации. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» в эфире телеканала BFM.

— Разве, направляя тяжелые вооружения, не интернационализируем ли мы конфликт, что является большой опасностью? Не удалимся ли мы от мирного решения на переговорах, зная, что ни один конфликт в наши дни не решается военным путем? — сказала политик.

После обсуждения поставок новых танков для украинских военнослужащих среди политиков возникли множественные споры. Одни считают, что это поможет Украине одержать победу в конфликте. Другие, наоборот — ситуация лишь усугубится.

Так, по информации издания Zeit, решение канцлера Германии Олафа Шольца касательно поставки танков Украине вызвало скандал среди немецкого руководства.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в свою очередь заявил, что Германия может попасть в международную изоляцию, если не осуществит поставки танков Leopard. По его словам, на данный момент проходит «большая игра».