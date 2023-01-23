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МИД Италии: ЕС призовет Украину к диалогу с Москвой, если Россия прекратит удары

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Италии: ЕС призовет Украину к диалогу с Москвой, если Россия прекратит удары
Фото: flickr/european_parliament

Страны — члены Евросоюза начнут призывать Украину к проведению мирных переговоров только в том случае, если Россия остановит нанесение ударов по объектам инфраструктуры. Об этом в понедельник, 23 января, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero.

— Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Таяни добавил, что итогового соглашения удастся достичь только тогда, когда Россия остановит проведение военных операций. Рим в свою очередь выполнит все свои обязательства по поддержке Украины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет каких-либо условий для российско-украинских переговоров. По его словам, Кремль знает юридическое обоснование невозможности ведения диалога со стороны Киева.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «ВМ», какие законы «мешают» Украине начать переговоры с Россией. По его словам, для отказа от диалога Киев принял несколько поправок к закону о терроризме, осуществил расторжение контактов с РФ и так далее.

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