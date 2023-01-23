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Приметы и советы

Стилист Скороходова дала советы по составлению модного гардероба

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист Скороходова дала советы по составлению модного гардероба
Фото: Unsplash

О том, как правильно составить гардероб, сочетать разные вещи, рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По словам эксперта, важно знать особенности своей фигуры, чтобы подчеркнуть особенности, и скрыть недостатки. Нужно научиться правильно подбирать одежду, чтобы ее можно было легко сочетать между собой.

Как пояснила, эксперт, базовая капсула — это 8-15 вещей, которые сочетаются между собой и создают около 4-6 образов. В такой гардероб входят водолазки, футболки, джинсы, брюки, свитера, и главное, чтобы каждая деталь подходила к разным позициям.

Что касается аксессуаров, то сейчас в тренде головные уборы, косынки, шляпы с широкими полями, кружевные перчатки, крупная бижутерия или моносерьги, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что 26 процентов россиян считают себя стильными, а 27 процентов убеждены, что таковым может считать себя только тот человек, который неукоснительно придерживается советов стилистов, передает РИАМО.

Чтобы создать праздничный образ, вовсе не обязательно покупать дорогое платье. Используйте то, что есть в вашем гардеробе, дополняя нарядными аксессуарами, обувью и макияжем. Такой совет дала стилист-имиджмейкер Наталья Старовойтова.

Стиль Одежда гардероб
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