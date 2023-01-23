Московский зоопарк: Диксона ждет заплыв на новую глубину

Фото: Пресс-служба зоосада

Для медведя Диксона, живущего в Московском зоопарке, на 60 сантиметров углубили бассейн. Об этом в понедельник, 23 января, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Это абсолютно безопасно для Диксона, учитывая то, как он уверенно держится в воде. Мы рассчитываем, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности, что соответствует плану его реабилитации, — заявила она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Теперь максимальная глубина бассейна Диксона достигает 130 сантиметров, но перепад дна все еще остается плавным. Также зоологи запустят в бассейн рыбу, у которой теперь будет больше возможностей для маневров. Это поможет мишке подольше охотиться, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Недавно медведь Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.

До этого Акулова рассказала, что за весом Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.