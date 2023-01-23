Кассационный суд: Небезопасное катание на «ватрушке» лишает права на компенсацию

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При неосторожном катании на тюбинге можно лишиться права на получение компенсации при столкновении. Об этом в понедельник. 23 января, сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Причиной разъяснения стал случай в Нижнем Новгороде. Мужчина, катаясь на тюбинге на необорудованном склоне, встал с «ватрушки», после чего в него врезался другой человек на тюбинге. В результате столкновения мужчина получил сложный перелом руки, ему потребовалась операция. Долгое время он не мог работать, из-за чего финансовое положение семьи с двумя маленькими детьми сильно пошатнулось.

Тогда пострадавший решил подать в суд на столкнувшегося с ним человека, потребовав 300 тысяч рублей моральной компенсации. Однако суд не увидел вины ответчика в инциденте, пояснив, что тот никак не мог остановить свой тюбинг. Так, сам истец проявил грубую неосторожность, катаясь с малолетним ребенком в необорудованном месте.

Тем не менее суд все же вынес решение в пользу истца, но сократил сумму в два раза. Однако суд кассационной инстанции не согласился с таким решением, не увидев причины для выплаты со стороны ответчика. Сейчас решение отменено и отправлено на новое рассмотрение, передает РИА Новости.

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