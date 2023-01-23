Bloomberg: ЕС планирует ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников

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Евросоюз планирует ужесточить ограничения в отношении производства российских беспилотников в рамках нового пакета санкций. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

— Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине конфликта, — рассказал источник.

Также санкции могут затронуть Белоруссию за поддержку РФ.

Недавно Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет антироссийских санкций. Новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях. Анонсированные ограничения призваны покончить «с обходом санкций».

В начале декабря 2022 года страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ожидания руководства западных стран о том, что под санкционным давлением российская экономика разрушится, не оправдались.