Пассажирам верхних полок поездов официально разрешили есть на нижних

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Пассажиры российских поездов дальнего следования с верхних полок имеют полное право пользоваться столиком, расположенным около нижних полок. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, входит в холдинг РЖД).

— Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени, — говорится в сообщении.

Теперь проводники получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. Они могут потребовать от пассажиров нижних полок предоставить пассажирам верхних доступ к столику.

В ФПК подчеркнули, что пассажиры поездов при возникновении любых вопросов должны обращаться к начальнику поезда, который им поможет, передает РИА Новости.

Проект приказа относительно того, чтобы пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования уступали место у стола для приема пищи своим соседям по купе, которые занимают места на верхних полках, Минтранс разработал еще в конце 2021 года. После этого проект документа проходил независимую экспертизу.