Появились подробности об убийстве пенсионерки собственным сыном на западе Москвы

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Москва, Витебская улица Карта всех событий

Подозреваемый в убийстве собственной матери мужчина страдал расстройством психики. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 23 января.

По ее словам, в связи с этим задержанному гражданину назначат психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. В данный момент подозреваемый находится в отделении Следственного комитета, где сотрудники ведомства допрашивают его и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Преступление, о котором идет речь, произошло утром 23 января в квартире жилого дома на Витебской улице. Злоумышленник поссорился с родственниками, после чего 11 раз ударил свою мать ножом, а затем напал на сестру. От полученных травм пожилая женщина погибла на месте, а ее дочь была госпитализирована.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Расследование находится на контроле у столичной прокуратуры.