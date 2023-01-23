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«Прикрывается чужими страданиями»: британцы осудили Джонсона за надпись на ракете

Лейла Алиева
В мире
«Прикрывается чужими страданиями»: британцы осудили Джонсона за надпись на ракете
Фото: flickr/number10gov

Пользователи Twitter осудили экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете NLAW.

«Отвратительное поведение. Все, что делает Джонсон, он совершает только ради собственной выгоды», — возмутился один из комментаторов.

«Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо», — написал второй.

«Позор! Это оружие будет использовано, чтобы убивать», — отметил другой.

«Прикрывается чужими страданиями, отвлекая внимание от очередного скандала. С таким другом и враги не нужны» — добавил еще один пользователь.

До этого Борис Джонсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал руководство западных стран поставлять Украине танки. Также он предположил, что правительство России намерено представить конфликт на Украине в качестве «ядерного противостояния между НАТО и Россией», пытаясь запугать западные страны.

В начале января в Белом доме заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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