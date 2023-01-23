СМИ сообщили о сбое движения на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро наблюдается сбой в движении поездов. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Как уточнили позднее в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сбой произошел из-за долгой высадки пассажиров из поезда, следовавшего в сторону станции «Выхино». Сама высадка заняла около 10 минут, из-за чего нескольким следующим поездам пришлось либо остановиться, либо снизить скорость.

Однако сейчас движение на «фиолетовой» линии метро осуществляется без задержек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Недавно произошел сбой движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Тогда тоже человек упал на пути.

До этого Кольцевая линия столичного метро вернулась к привычному графику работы. 9 января сотрудники подземки отчитались о выполненных работах. «Вечерняя Москва» узнала, как они повлияют на пассажиров.