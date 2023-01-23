Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ сообщили о сбое движения на Таганско-Краснопресненской линии метро

Евгений Белоусов
Происшествия
СМИ сообщили о сбое движения на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро наблюдается сбой в движении поездов. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Как уточнили позднее в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сбой произошел из-за долгой высадки пассажиров из поезда, следовавшего в сторону станции «Выхино». Сама высадка заняла около 10 минут, из-за чего нескольким следующим поездам пришлось либо остановиться, либо снизить скорость.

Однако сейчас движение на «фиолетовой» линии метро осуществляется без задержек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Недавно произошел сбой движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Тогда тоже человек упал на пути.

До этого Кольцевая линия столичного метро вернулась к привычному графику работы. 9 января сотрудники подземки отчитались о выполненных работах. «Вечерняя Москва» узнала, как они повлияют на пассажиров.

Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте