Народный календарь. Почему нельзя стричь волосы 27 января

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27 января христиане чтут память святой Нины, просветительницы Грузии. Наши предки считали, что в этот день ни в коем случае нельзя стричься, иначе можно накликать на себя череду неудач.

Особые обряды проводили 27 января со скотом, дабы уберечь его от нечистой силы, нельзя было и ругать скотину. Запрещалось также и вообще ссориться с людьми вокруг, а громкие крики могли накликать беду.

Особое внимание уделялось сну, ведь ночной сон на 27 января способен предупредить о возможных проблемах со здоровьем. Хорошие же сны обещали безбедное ближайшее будущее.

Приметы погоды:

Если на деревьях иней — скоро будет оттепель.

Белые облака предвещают похолодание.

Ярко мерцающие на небе звезды — к скорым морозам.

Бледная Луна — к снегопаду.

Именины отмечают: Нина, Иван, Андрей, Марк, Илья, Сергей, Павел и Иосиф.