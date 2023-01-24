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В США призвали Вашингтон отправить Зеленскому счет вместо танков

Александр Афонин
В мире
В США призвали Вашингтон отправить Зеленскому счет вместо танков
Фото: flickr/statephotos

Американскому правительству следует вместо танков отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому счет за уже предоставленные услуги. Об этом во вторник, 24 января, заявил бывший кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.

— Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет, — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Поводом для заявления стал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма к администрации США. В нем политик заявил о необходимости предоставить Украине партию танков, чтобы заставить Германию предпринять аналогичный шаг.

Заявления Грэма уже вызывали критику среди правительства США. Так, его однопартиец Марджори Тейлор Грин 22 января заявила, что члены Конгресса в первую очередь служат американскому народу, а не президенту Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», какое вооружение планируют поставить Украине в ближайшее время, насколько оно опасно и чем на это ответит Россия. Он отметил, что на данный момент боезапас украинской армии находится на грани истощения.

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