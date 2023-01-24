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В Роспотребнадзоре заявили о нестабильной эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Москве

Александр Афонин
Город
В Роспотребнадзоре заявили о нестабильной эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На текущий момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается нестабильной. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— На третьей неделе 2023 года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, показатели заболеваемости среди горожан старше 15 лет и детей от нуля до двух лет снизились в сравнении с предыдущей неделей. Однако из-за возобновления обучения в школах и детских садах среди подростков заметили рост выявленных заболеваний.

На данный момент в Москве преобладают вирусы гриппа B и А(H1N1) 2009. Также наблюдается значительная заболеваемость РС-вирусами, риновирусами и аденовирусами, отметили в пресс-службе.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о наиболее распространенных и опасных типах гриппа. По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.

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